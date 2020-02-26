Исследователи приблизились к разгадке тайны смерти Эдгара По

Американские ученые совместно с их британскими коллегами проанализировали работы писателя Эдгара Аллана По, чтобы выяснить причину его смерти.

Эдгар Аллана По не был самоубийцей

"Последние годы жизни писатель находился в состоянии депрессии, но он не совершал самоубийство", — утверждают психологи.

Данное утверждение основано на результатах анализа рассказов и стихов писателя. В своих произведениях он довольно часто употреблял слова с негативным значением. Это происходило в тяжелые периоды его жизни, когда умерли его родители и жена.

В результате исследование выяснилось, что такие языковые обороты со временем усиливаются. Они указывают на то, что человек близок к суициду. Но в последний год жизни Эдгара По эти слова не проявлялись.

От чего умер писатель?

Ученые считают, что к смерти Эдгара По могли привести:

опухоль мозга;

диабет;

сифилис;

последствия алкогольной зависимости.

Но все записи и документы были утеряны.