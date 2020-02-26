Американские ученые совместно с их британскими коллегами проанализировали работы писателя Эдгара Аллана По, чтобы выяснить причину его смерти.
"Последние годы жизни писатель находился в состоянии депрессии, но он не совершал самоубийство", — утверждают психологи.
Данное утверждение основано на результатах анализа рассказов и стихов писателя. В своих произведениях он довольно часто употреблял слова с негативным значением. Это происходило в тяжелые периоды его жизни, когда умерли его родители и жена.
В результате исследование выяснилось, что такие языковые обороты со временем усиливаются. Они указывают на то, что человек близок к суициду. Но в последний год жизни Эдгара По эти слова не проявлялись.
Ученые считают, что к смерти Эдгара По могли привести:
Но все записи и документы были утеряны.
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