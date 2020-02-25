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Источник Правда.Ру

В Москве активно реставрируют памятники архитектуры

Культура

Заместитель руководителя столичного Департамента культурного наследия Юлия Логинова рассказала журналистам о ходе реставрации исторических зданий в Москве.

Она пояснила, что реставрация памятников архитектуры представляет собой непростой и многоэтапный процесс. Так, в зависимости от актуального состояния и размеров строения она может идти от нескольких месяцев до нескольких лет.

По словам Логиновой, целью реставрации выступает возврат и сохранение исторического облика объекта культуры. Речь идет о том облике, который задумал автор в самом начале, на момент проектирования здания, пусть это было даже 200 или 300 лет назад. В этом принципиальное отличие этого процесса от обычного ремонта, добавила эксперт.

Также Юлия Логинова рассказала, что в 2019 году в Москве реставрации подвергли 213 памятников архитектуры. Среди них — городские усадьбы (особняки Миндовского и Каратаевой — Морозова), памятники промышленной и гражданской архитектуры (Миусское депо и прачечная Дома Наркомфина) и многие другие объекты.

Темы москва объект культура реставрация
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В Москве активно реставрируют памятники архитектуры
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