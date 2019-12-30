Греф высказался о перспективах киноиндустрии

Глава Сбербанка Герман Греф дал прогноз о развитии кино и визуального контента. Своими мыслями он поделился в эксклюзивном интервью изданию "Лента.ру".

"Вероятно, высокие технологии будут применяться в каждом фильме, но без живых людей все это функционировать не сможет. Ведь контент производится не ради цифровых аватаров, а для людей", — сказал Греф.

Также глава Сбербанка выразил мнение, что даже несмотря на широкое внедрение высоких технологий, кино в любом случае не сможет работать без участия чедовека.

При этом Герман Греф сказал, что, "очевидно, будут и кинофильмы с цифровыми актерами", которых будет дополнять игра живых артистов.