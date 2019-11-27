Сайт Gold Derby назвал предполагаемых победителей "Оскара"

Эксперты сайта Gold Derby, который занимается составлением прогнозов в сфере развлечений, назвали предполагаемых победителей "Оскара". Аналитики посчитали, что наибольшие шансы одержать победу в номинации "Лучший фильм года" есть у у криминальной драмы Мартина Скорсезе "Ирландец", выход которой запланирован на Netflix 27 ноября.

Второе место в этой же номинации аналитики отдали фильму Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", а третье место получила "Брачная история"со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях. Нашумевшая новинка Тодда Филлипса "Джокер" получил лишь десятое место в рейтинге сайта.