Джеки Чан отменил визит в Москву, запланированный на 11 сентября

Известный китайский актер Джеки Чан из-за изменения графика отменил визит в Москву, который был запланирован на 11 сентября. Актер собирался посетить в российской столице премьеру фильма "Тайна печати дракона". Сообщение об отмене визита Джеки Чана распространили организаторы мероприятия.

Несмотря на отсутствие Джеки Чана, премьера российско-китайского фильма "Тайна печати дракона" все-таки состоится. В прокат картина будет запущена 19 сентября. Согласно сюжету фильму, главный герой - путешественник из Англии Джонатан Грин получил заказ от Петра Первого на создание карты Дальнего Востока. Грин отправляется в путешествие, которое приводит его в Китай.

Последний раз Джеки Чан посещал Россию в 2016 году, когда участвовал в церемонии открытия фестиваля китайского кино.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Джеки Чан собирается снять фильм о России.

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