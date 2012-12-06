На Украине запретили фильм с Зеленским в главной роли

Госкино Украины запретило пять фильмов, среди которых картина "Восемь первых свиданий" 2012 года, главную роль в которой сыграл нынешний президент страны Владимир Зеленский.

Джеки Чан ищет доспехи бога в Москве

Также украинцы больше не смогут просмотреть в прокате фильмы "Мачете" и "Сорванцы из Тимпельбаха", поскольку в них снимались Жерар Депардье и Стивен Сигал. Еще под запрет попали две российские картины 2017 года "Стрела" и "Я так не думаю".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Джеки Чан пообещал снять фильм в России.

Китайский актер и режиссер Джеки Чан презентовал в Москве свою новую картину "Доспехи Бога-3: Миссия Зодиак". Картина рассказывает историю об охотниках за сокровищами.

Главным героем фильма является охотник за сокровищами по кличке Ястреб. Некий могущественный антиквар заказывает ему отыскать шесть из 12 статуэток в виде знаков зодиака. Когда-то головы украшали фонтан легендарного Летнего дворца на окраине Пекина, однако в ходе Второй опиумной войны в 1860 году дворец был разграблен англо-французскими войсками, а статуэтки пропали. Премьера картины состоится 12 декабря в Гонконге.

Сам 58-летний каскадер пришел на встречу с журналистами с двумя плюшевыми мишками и в шляпе, излучая свою фирменную жизнерадостность. Прежде всего он заявил, что не собирается выходить на пенсию. "Это не последний мой большой проект в кинематографе. Меня рано списывать, я еще поборюсь", — сообщил он.

По его словам, в "Доспехах Бога-3" он постарался продемонстрировать свою актерскую драматическую игру, а не только трюки. "Я пытаюсь играть и драматические роли, и когда вы посмотрите фильм, то поймете, что я не только хорошо дерусь. Хотя и дерусь-то я только для фильмов. Кулак — это все-таки оружие. И если меня кто-то ударит, я не стану отвечать. Это опасно", — признался Джеки.

Он рассказал, что лично занимается обучением молодого поколения, которое сможет не только сниматься в экшн-комедиях, но и прекрасно доносить эмоции до зрителя. Артист рассказал и о своей мечте — открыть в Китае школу, где он мог бы учить людей актерскому мастерству, делать из них "звезд" экшн- фильмов, сообщает "Взгляд". "Очень много есть людей, владеющих боевыми искусствами, но этого недостаточно, нужно многое знать о кино", — пояснил он.

Но и режиссерская работа ему нравится. "Все, что я делаю — мне интересно. Поэтому мне легко на съемочной площадке. Больше всего нравится быть режиссером. Хотя и играть я очень люблю. Единственное, что никогда не соглашусь играть — так это злодеев. На меня столько детей смотрит! Я не могу их подвести и стать плохим! — искренне признался актер.- Я даже злиться толком не умею. Мой максимум — постараться быть собранным и серьезным. И то, только на съемках".

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А вот каскадерская деятельность дается Чану нелегко: за долгие годы съемок, по его словам, у него не осталось ни одной целой кости. "Я уже переломал себе все — от макушки до кончиков пальцев, — с улыбкой заметил Чан. — Иногда я просто смеюсь над собой, говоря, что когда умру — отдам свое тело какому-нибудь НИИ или больнице".

Главную новость Джеки оставил на закуску — уже в следующем году он планирует начать съемки своей новой картины в России.

Чан добавил, что когда все-таки соберется на пенсию, то займется своим любимым делом — будет петь и записывать дуэты с известными исполнителями. Чтобы продемонстрировать свой голос он даже спел несколько строк напоследок. "Ты всегда в моем сердце… ты всегда в моем сердце", — смеясь напел Джеки по-английски, после чего время подошло к концу и на актера налетели фотографы.