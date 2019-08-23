Михалков не уверен, что Кустурица сможет снять о России хороший фильм

Советский и российский режиссер Никита Михалков не уверен в том, что сербский кинопостановщик Эмир Кустурица снимет о России хороший фильм.

Об этом, отвечая на вопрос одной из слушательниц, Михалков заявил в ходе мастер-класса на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму.

Но, уверен Никита Михалков, каким бы у Эмира Кустурицы фильм о России не получился, последней работой серба он точно не будет.

Напомним, что ранее стало известно о планах Кустурицы написать сценарий к фильму по мотивам романов Федора Михайловича Достоевского.