Советский и российский режиссер Никита Михалков не уверен в том, что сербский кинопостановщик Эмир Кустурица снимет о России хороший фильм.
Об этом, отвечая на вопрос одной из слушательниц, Михалков заявил в ходе мастер-класса на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму.
Но, уверен Никита Михалков, каким бы у Эмира Кустурицы фильм о России не получился, последней работой серба он точно не будет.
Напомним, что ранее стало известно о планах Кустурицы написать сценарий к фильму по мотивам романов Федора Михайловича Достоевского.
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