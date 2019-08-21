Конфликт Disney и Sony угрожает съемкам новых фильмов о Человеке-пауке

Студии Disney и Sony прекращают сотрудничество в работе над фильмами о Человеке-пауке. Об этом сообщает американское издание Deadline.

По информации журналистов, персонаж больше не появится в киновселенной Marvel. Причиной этому стал конфликт, который разгорелся из-за того, что Disney настаивала на сделке, предполагающей равное участие в финансировании будущих фильмов о Человеке-пауке. При этом прибыль от проката также следовало бы делить пополам. Со своей стороны Sony хотела сохранить условия, при которых Disney получает лишь 5% от сборов за первый день.

Компании до сих пор не могут прийти к совместному соглашению. Как пояснили в Sony, именно студия Disney не позволила продолжить работу над фильмами о Человеке-пауке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что фильм "Мстители: Финал" стал самым кассовым фильмом в истории кино, собрав в прокате по всему миру более 2,79 миллиарда долларов. Такие данные опубликовал сайт Box Office Mojo.

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