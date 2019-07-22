Фильм "Мстители: Финал" обошел по кассовым сборам "Аватар"

Фильм "Мстители: Финал" стал самым кассовым фильмом в истории кино, собрав в прокате по всему миру более 2,79 миллиарда долларов. Такие данные опубликовал сайт Box Office Mojo.

В течение десяти лет рекорд по мировым кассовым сборам принадлежал картине Джеймса Кэмерона "Аватар", которая собрала 2,78 миллиарда долларов.

Накануне президент Marvel Studios Кевин Файги на фестивале Comic-Con заявил о том, что "Мстители: Финал" установят новый рекорд по сборам, на тот момент фильму оставалось набрать до рекордного показателя еще 500 тысяч долларов.

Картины Marvel Studios получили пять мест в десятке самых прибыльных фильмов в мире: "Мстители: Финал", "Мстители: Война бесконечности" (2 миллиарда долларов в прокате), "Мстители" (1,5 миллиарда), "Мстители: Эра Альтрона" (1,4 миллиарда), "Черная пантера" (1,3 миллиарда).