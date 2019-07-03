Министр культуры России Владимир Мединский предложил создать рейтинг регионов страны, где будет проходить программа кинофикации. Эту идею он озвучил в ходе совещания об эффективности функционирования кинотеатров, открытых при поддержке государства.
"Надо выстроить рейтинг регионов по следующим показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов", - цитирует его слова агентство ТАСС.
Министр добавил, что губернаторы худших регионов получат выговора, а субъекты, которые не исправят замечания, больше не смогут принимать участие в программе кинофикации.
Ранее российские частные инвесторы запустили систему абонементов в кино в Москве и Санкт-Петербурге под названием "Киноголик". Основатели проекта рассчитывают зарабатывать на рекламе и партнерских программах.
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