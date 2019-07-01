Национальное шоу России "Кострома": уникальность во всем

15 июня на сцене Театра "Русская песня" стартовал уникальный проект Национальное Шоу России "Кострома", которое уже на протяжении 15 лет в спектакле о Великой Руси и жизни её народов знакомит зрителей с историей многонационального государства.

50 артистов на сцене, 600 уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 17 сценических перевоплощений 7 смен декораций, а также использование виртуозной техники, видеопроекции, тяжелого дыма и звездного неба помогают оживить историю и рассказать в танце о главных эпохах страны, о ее героях и традициях.

Номера программы созданы с удивительной профессиональной точностью и каждый их них представляет определенную эпоху, некое важное событие из истории нашей страны, с точностью и красотой переданный языком танца.

Детали: амулеты, национальная обувь, барабаны, ярары, тарелочки изготовлены вручную носителями коренных культурных традиций — мастерами из Чукотки, республики Тывы, Дагестана и Татарстана.

Но больше всего притягивают взгляд и поражают зрителей, посетивших спектакль "Национальное шоу России "Кострома" хотя бы раз, удивительные костюмы, в которых выступают артисты.

Например, для номера "Течёт река Волга", символизирующий самую длинную реку в Европе — могучую Волгу-Матушку, на берегу которой расположился древний русский город Кострома, костюм создавался, как тонкое скульптурное произведение. Художником выстраивался образ, силуэт, просчитывалась пропорциональность, динамика костюма в движении, игра цвета и текстура тканей…

Чтобы воссоздать образ волн только на один костюм потребовалось более 100 метров ткани, а таких костюмов было сшито двенадцать. Для создания эффекта бликов на воде художник сочетала самые разнообразные оттенки тканей голубого и синего цветов. Более десяти часов требовалось только для сборки всех многослойных воланов из ткани разных оттенков для одного костюма, воланов, которые и создают эффект пены.

Для достижения динамичного образа движения реки костюм был сконструирован из двух частей: тяжелой юбки с воланами и удлиненным шлейфом, повторяющей линии бурлящих волн, и легкого струящегося платья с пышными прозрачными рукавами, олицетворяющими поток ветра свободолюбивой реки. Ярким и запоминающимся элементом костюма "Волги" является высокий кокошник в форме традиционного галичского головного убора, повторяющего контуры Костромской ладьи, изображенной на гербе города Костромы.

Это лишь малая часть истории, о костюмах Шоу можно рассказывать бесконечно.

Каждый образ и деталь созданы для того, что история ожила прямо на ваших глазах!

Сайт: nationalrussianshow.ru

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