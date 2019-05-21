24 мая в Каннах состоится первая церемония награждения самых влиятельных блогеров

24 мая текущего года в Каннах, городе Франции, впервые пройдет церемония награждения World Bloggers Awards.



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Церемония отметит самых популярных и влиятельных блогеров со всего мира.

Отметим, что среди номинантов есть и две россиянки - Виктория Боня и Ирина Голдман.

Организаторы World Bloggers Awards рассчитывают, что следить за церемонией в прямом эфире на страницах своих кумиров будут порядка 100 миллионов зрителей.