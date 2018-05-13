Украинский певец укусил ведущую "Евровидения"

Украинский певец Melovin укусил ведущую конкурса "Евровидение". Так исполнитель отреагировал на фразу женщины о его сходстве с вампиром.
Ведущая отметила, что у украинца "мистические и загадочные глаза". На это собеседник сказал, что носит контактные линзы. А когда девушка сравнила его с вампиром, Melovin в шутку попытался укусить ее за плечо. Видеоролик с этими кадрами был опубликован в твиттере.
Отметим, что украинский певец занял 17 место, а вот представительница России Юлия Самойлова в финал конкурса не попала. Это первый случай с 2004 года, когда российский исполнитель не прошел отбор.
Как сообщала "Правда.Ру", победила на конкурсе "Евровидение-2018" израильская певица Нетта Барзилай. Она стала фаворитом зрителей еще до финала, исполнив песню "Toy". Жюри хотело отдать первое место исполнительнице из Швеции, а Израилю лишь третье место. Все изменило голосование зрителей: Нетта стала победительницей, второе место у представительницы Кипра Элени Форейре, она исполнила композицию "Fuego", на третьем месте участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней "Nobody But You".
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