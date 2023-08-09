PayPal анонсировал запуск своего стейблкоина на основе облигаций США

1:23 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

В первых числах этой недели известная американская финтех-компания PayPal сделала революционное заявление, которое произвело фурор в сфере финансовых технологий. Компания представила свой амбициозный план по запуску собственного стейблкоина PYUSD на основе блокчейна Ethereum.

Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/#/search/

Новая эра: PYUSD

Цифровая валюта PYUSD должна произвести революцию в восприятии цифровых активов и взаимодействии с ними. Этот новый стейблкоин обеспечен реальными финансовыми активами, что значительно отличается от спекулятивного характера многих криптовалют. В качестве инновационного шага PayPal решила поддержать стабильность PYUSD, используя в качестве резервов краткосрочные казначейские облигации США и традиционные фиатные валюты.

Перспективная траектория PYUSD

В сентябре 2023 г. и далее все внимание будет приковано к Paxos Trust Company, которая будет продвигать PYUSD к официальному выпуску и широкому распространению. Благодаря твердому соблюдению нормативных требований, реальной поддержке и технологическим инновациям PYUSD обладает потенциалом для изменения цифрового финансового ландшафта и закрепления своего места в качестве новой стабильной монеты в мире криптовалют.

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