В первых числах этой недели известная американская финтех-компания PayPal сделала революционное заявление, которое произвело фурор в сфере финансовых технологий. Компания представила свой амбициозный план по запуску собственного стейблкоина PYUSD на основе блокчейна Ethereum.
Цифровая валюта PYUSD должна произвести революцию в восприятии цифровых активов и взаимодействии с ними. Этот новый стейблкоин обеспечен реальными финансовыми активами, что значительно отличается от спекулятивного характера многих криптовалют. В качестве инновационного шага PayPal решила поддержать стабильность PYUSD, используя в качестве резервов краткосрочные казначейские облигации США и традиционные фиатные валюты.
В сентябре 2023 г. и далее все внимание будет приковано к Paxos Trust Company, которая будет продвигать PYUSD к официальному выпуску и широкому распространению. Благодаря твердому соблюдению нормативных требований, реальной поддержке и технологическим инновациям PYUSD обладает потенциалом для изменения цифрового финансового ландшафта и закрепления своего места в качестве новой стабильной монеты в мире криптовалют.
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