На Украине разрешили расчёты в криптовалюте

На Украине можно будет на законных основаниях использовать криптовалюты для расчётных операций.

По информации ТАСС, такая возможность предусмотрена законом "О виртуальных активах", принятым 8 сентября Верховной радой Украины.

Сообщается, что за принятие документа проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова, в соответствии с принятым Радой законом криптовалюты не являются платежным средством, однако допускаются операции эквайринга (безналичной оплаты). При этом, как пояснил чиновник, будет осуществляться "мгновенная конвертация валют", как и в случае с долларовыми картами.

В сообщении говорится, что законом предусмотрена возможность предоставления компаниями услуг такой конвертации.

Напомним, в первом чтении Верховная рада приняла законопроект "О виртуальных активах" ещё в декабре 2020 года.

Принятый закон регулирует оборот виртуальных активов на Украине, а также позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и рассчитывать на юридическую защиту в судах при нарушении их прав.

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