Компания JPMorgan ищет 50 блокчейн-специалистов. Требования высокие

Финансовая компания JPMorgan ищет сотрудников для блокчейн-проектов.

На портале компании размещено около 50 вакансий, где требуются различные специалисты в сфере блокчейн-технологий.

На данный момент в JPMorgan имеется подразделение Onyx, которое разрабатывает собственную криптовалюту компании JPM Coin. В составе подразделения работает свыше 100 сотрудников.

Требования к подбору персонала высокие. Знание различных языков программирования и навыки работы в сфере блокчейна.

Подобное явление с поиском блокчейн-специалистов стало первым в истории. Такое количество вакансий стало рекордным.

Сотрудники требуются для работы в США, Индии и Сингапуре. Блокчейн-сфера становится востребованной в различных странах мира, и это способствует внедрению и расширению отрасли криптовалют в разных направлениях.