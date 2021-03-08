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Криптоэнтузиасты опасаются падения стоимости BTC до $21000

Криптовалюты

В 2020 году криптовалюта сделала большой скачок в своём развитии.

Интерес к ней усилился и среди опытных трейдеров, а также появилось много новичков. На это есть объективные причины. Многие новички впервые начали покупать биткоин после известия, что туда вложили свои инвестиции мировые гиганты Tesla и Square.

При этом согласно опросу, новички собираются держать биткоин до одного года, тогда как более опытные трейдеры намерены держать до двух лет. Многие рассчитывают на ВТС для уменьшения инфляционных рисков.

Часть опрошенных все таки опасаются, что в текущем 2021 году биткоин упадёт меньше $21000. Среди них есть и опытные и новички.

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Автор: Павел Новиков
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