Основатель Microsoft критикует биткоин

Билл Гейтс считает биткоин очень энергопотребляемым и высказался очень кардинально к его использованию и инвестированию.

Миллиардер считаете, что для транзакций в сети биткоина тратится слишком много электроэнергии чем для любого аналогичного перевода денежных средств.

Однако, Билл Гейтс готовит к выпуску собственное блокчейн-детище. По его утверждению криптовалюта созданная им будет потреблять минимум энергии и иметь низкие комиссии.

Руководитель и основатель Microsoft относиться весьма категорично к инвестированию в биткоин и предпочитает вкладывать средства в предприятия, которые производят продукцию.