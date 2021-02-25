Билл Гейтс считает биткоин очень энергопотребляемым и высказался очень кардинально к его использованию и инвестированию.
Миллиардер считаете, что для транзакций в сети биткоина тратится слишком много электроэнергии чем для любого аналогичного перевода денежных средств.
Однако, Билл Гейтс готовит к выпуску собственное блокчейн-детище. По его утверждению криптовалюта созданная им будет потреблять минимум энергии и иметь низкие комиссии.
Руководитель и основатель Microsoft относиться весьма категорично к инвестированию в биткоин и предпочитает вкладывать средства в предприятия, которые производят продукцию.
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