Токен биржи Binance (BNB) принёс инвесторам 1000% прибыли с 2017 года

Токен биржи Binance BNB пробил стоимость в $100.
Начальная цена BNB в 2017 году составляла около 10 центов и спустя три года он принес инвесторам прибыль в 1000%. Глава Binance Чанпэн Чжао утверждает, что это не предел.
В конце прошлого года Binance запустила свою собственную блокчейн-сеть на которой стало возможным создание смарт-контрактов.
Стоимость цифрового актива BNB за последние 24 часа составил 40%, а за прошедший месяц более 130%.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.