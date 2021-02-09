Токен биржи Binance (BNB) принёс инвесторам 1000% прибыли с 2017 года

Токен биржи Binance BNB пробил стоимость в $100.

Начальная цена BNB в 2017 году составляла около 10 центов и спустя три года он принес инвесторам прибыль в 1000%. Глава Binance Чанпэн Чжао утверждает, что это не предел.

В конце прошлого года Binance запустила свою собственную блокчейн-сеть на которой стало возможным создание смарт-контрактов.

Стоимость цифрового актива BNB за последние 24 часа составил 40%, а за прошедший месяц более 130%.