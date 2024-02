Совет директоров Yandex N. V. одобрил продажу российских активов за 475 миллиардов

Your browser does not support the audio element.

Сегодня совет директоров Yandex N. V. (Нидерланды) единогласно одобрил продажу российских активов за 475 миллиардов рублей и сообщил, что перестает быть головной компанией, сообщает ТАСС. До 31 июля Yandex N. V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International