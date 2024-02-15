Совет директоров Yandex N. V. одобрил продажу российских активов за 475 миллиардов

Yandex N.V. одобрил сделку по продаже российского бизнеса

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Сегодня совет директоров Yandex N. V. (Нидерланды) единогласно одобрил продажу российских активов за 475 миллиардов рублей и сообщил, что перестает быть головной компанией, сообщает ТАСС. До 31 июля Yandex N. V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Помимо того, Yandex N. V. покинут экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, академик РАН Александр Молдован, экс-глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин.

Новой головной компанией станет МКАО "Яндекс". Её основным владельцем будет ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса", который сохранит все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N. V. за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

Yandex N. V. продает российские активы с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес, и столько же лет не нанимать на работу сотрудников российской компании. Для российского "Яндекса" никаких ограничений не предусмотрено.