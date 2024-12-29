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Что реально помогает коже оставаться молодой? Эти советы работают!

4:35
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Наша кожа отражает не только наш возраст, но и состояние организма. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше лицо дольше сохраняло свежесть и молодость, важно заботиться о нем не только снаружи, но и изнутри. Уже после 25 лет кожа начинает требовать особенного ухода — сывороток, кремов и, конечно, правильного питания.

Талия
Фото: Freepik is licensed under Free license
Талия

Ведь если позаботиться о внутреннем состоянии организма, это сразу скажется на внешности. Вместе с нутрициологом Элиной Королевой, которая уже 23 года помогает людям улучшить здоровье с помощью питания, мы собрали 10 полезных советов, которые помогут вам замедлить старение кожи.

1. Антиоксиданты — защитите кожу от внешних агрессоров

Старение кожи ускоряется под воздействием свободных радикалов, которые появляются от ультрафиолетового излучения, загрязненного воздуха мегаполисов и других факторов окружающей среды. Чтобы защитить кожу, добавьте в рацион больше антиоксидантов. Включайте сезонные ягоды, орехи, темный шоколад, зеленый чай, а также свежие овощи — такие как шпинат, брокколи и сладкий перец.

"Эти продукты нейтрализуют вредное воздействие свободных радикалов и помогают коже сохранять молодость", — советует нутрициолог.

2. Омега-3 жирные кислоты — ключ к упругости кожи

Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в поддержании увлажненности и упругости кожи. Они помогают сохранить влагу внутри клеток и поддерживают эластичность. Лучшие источники омега-3 — это жирная рыба (лосось, сардины), льняное семя, авокадо и грецкие орехи. Включив их в свой рацион, вы заметите, как кожа становится более упругой и эластичной.

3. Коллаген — поддержка для кожи, суставов и волос

Коллаген — это главный строительный элемент нашей кожи, который поддерживает её прочность и эластичность. Со временем выработка коллагена в организме замедляется, что приводит к появлению морщин и потере упругости. Чтобы поддерживать его уровень, добавьте в рацион бульоны на костях, желе, холодец, рыбу и курицу. Если хотите, можете рассмотреть добавки с коллагеном, но обязательно проконсультируйтесь с врачом.

"Коллаген — это не только важен для кожи, но и для суставов, волос и ногтей", — поясняет эксперт.

4. Вода — источник жизни для кожи

Правильный водный баланс — ключ к здоровью кожи. Недостаток воды может привести к её сухости и тусклости. Постарайтесь выпивать хотя бы два литра чистой воды в день, чтобы поддерживать увлажнение кожи и её свежий вид. Вода помогает выводить токсины и улучшает циркуляцию крови, что благоприятно сказывается на общем состоянии кожи.

5. Витамин C — стимулятор коллагена и защитник от старения

Витамин C — это не только мощный антиоксидант, но и активатор выработки коллагена, который необходим для упругости и плотности кожи. Включайте в рацион продукты, богатые витамином C: свежую и квашеную капусту (она также является отличным пробиотиком), цитрусовые, киви, клубнику и болгарский перец. Витамин C помогает нейтрализовать свободные радикалы и ускоряет восстановление клеток кожи.

6. Меньше сахара — продлите молодость кожи

Избыток сахара в рационе ускоряет процесс старения кожи через механизм гликации, при котором молекулы сахара связываются с белками, нарушая их функции. Это ведет к снижению упругости и эластичности кожи. Старайтесь избегать продуктов с переработанными углеводами и сладких лакомств. Чем меньше сахара в вашем рационе, тем дольше кожа будет сохранять свою молодость.

7. Цинк — незаменимый минерал для восстановления кожи

Цинк — важный минерал, который способствует заживлению и восстановлению клеток кожи. Добавьте в рацион продукты, богатые этим элементом, такие как тыквенные семечки, устрицы, говядина и шпинат. Цинк поддерживает здоровье кожи, улучшает её структуру и ускоряет процесс заживления при повреждениях.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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