Загар, который не сойдет: простые шаги для его продления

Чтобы сохранить загар после отдыха на море, важно следовать нескольким простым рекомендациям. Основной акцент стоит делать на увлажнении кожи: ежедневно используйте средства с гиалуроновой кислотой, мочевиной и аминокислотами.

Избегайте жестких скрабов и грубых мочалок, заменив их мягкими губками и гелями. Примите прохладный душ, чтобы предотвратить обезвоживание кожи, и избегайте бань и саун.

Обратите внимание на правильное питание, богатое витаминами и жирными кислотами, и пейте достаточно воды. После загара полезно использовать специальные средства "after sun" для восстановления и продления загара.

