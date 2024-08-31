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Загар, который не сойдет: простые шаги для его продления

Как сохранить загар после моря
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Чтобы сохранить загар после отдыха на море, важно следовать нескольким простым рекомендациям. Основной акцент стоит делать на увлажнении кожи: ежедневно используйте средства с гиалуроновой кислотой, мочевиной и аминокислотами.

Как сохранить загар после моря
Фото: PxHere by Alessandro Caproni, PDM

Избегайте жестких скрабов и грубых мочалок, заменив их мягкими губками и гелями. Примите прохладный душ, чтобы предотвратить обезвоживание кожи, и избегайте бань и саун.

Обратите внимание на правильное питание, богатое витаминами и жирными кислотами, и пейте достаточно воды. После загара полезно использовать специальные средства "after sun" для восстановления и продления загара.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина. == Литература == Марголина А. Чем опасны солнцезащитные кремы? (рус.) // Наука и жизнь : Журнал. — 2010. — № 6. Grant, William B. (2002). An estimate of premature cancer mortality in the US due to inadequate doses of solar ultraviolet-B radiation. Cancer 94 (6), 1867—1875. Matsumura Y, Ananthaswamy HN (2004). Toxic effects of UV radiation on the skin. Toxicol. Appl. Pharmacol. 195 (3), 298—308. Hu S, et al. (2004). UV radiation and melanoma in US Hispanics & blacks. Arch Dermatol. 140 (7), 819—824.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Арьев Т.Я. Термические поражения. — Л.: Медицина, 1966. — 704 с. — 8000 экз. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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