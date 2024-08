Кожа будет ровной и сияющей: делаем маску для лица из лимона и мёда

Маска с лимоном и мёдом для ровной кожи лица

Что вам понадобится

две столовые ложки граммовой муки;

одна столовая ложка кефира;

половина чайной ложки лимонного сока;

половина столовой ложки меда;

одна чайная ложка розовой воды (по желанию).

Этапы приготовления

Добавьте все ингредиенты в миску. Смешайте их до образования пасты. В идеале паста не должна быть слишком жидкой или слишком густой. Нанесите маску примерно на 15 минут.

Используйте эту маску два раза в неделю для достижения наилучших результатов. Избегайте нанесения слишком близко к области вокруг глаз.

Рекомендуется наносить гель алоэ вера через несколько минут после умывания, чтобы кожа не подвергалась воздействию нежелательных веществ. Если маска слишком густая, можно добавить глицерин.

Уточнения

