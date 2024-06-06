Советы трихолога: как поддерживать волосы в жару

Трихолог Юлия Нагайцева рекомендует поддерживать регулярную гигиену волос в жаркую погоду. По ее словам, уход за волосами в этот период не сильно отличается от других времен года, однако в жару регулярное мытье волос становится особенно важным из-за активации потовых и сальных желез.
Эксперт советует использовать термозащитные средства для защиты волос от воздействия горячего воздуха и ультрафиолетовых лучей. Носить головные уборы также рекомендуется для защиты кожи головы от солнечных ожогов, которые могут привести к выпадению волос и повреждению их структуры.
Помимо этого, эксперт советует выбирать правильный шампунь, предпочтительно мягкий и подходящий для ежедневного использования, а также дерматологические шампуни для чувствительной кожи головы, особенно если требуется частое мытье волос.
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