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Как сохранить косметику: простые советы для продления срока годности

Как увеличить срок хранения косметики

1:40
Моя семья » Красота и стиль

В современных условиях вопрос о сохранении декоративной и уходовой косметики стоит особенно остро. Жаль расставаться с любимыми тенями или тушью из-за того, что продукт подсыхает, но им еще можно пользоваться. Чтобы вы как можно реже опустошали свою косметичку, мы подготовили несколько важных советов и правил по хранению косметики.

Как увеличить срок хранения косметики
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Ванная комната — не лучшее место для хранения косметики, так как высокие температуры и влага разрушают большинство косметических средств. Плотное закрытие флаконов не защитит от попадания капель воды, что может произойти, если косметика случайно окажется в воде.

Низкие температуры также вредны для некоторых средств. Например, губная помада и мягкие карандаши для глаз могут изменить структуру, что затруднит их равномерное нанесение. Резкие перепады температуры могут испортить продукт, поэтому не стоит хранить косметику в холодильнике или брать помаду на долгую прогулку морозным днем.

Для восстановления туши можно поместить закрытый тюбик в теплую воду. Это позволит использовать тушь, если она начала засыхать, но внутри еще осталось средство. Однако, если появляется кислый запах, тушь нужно выбросить.

Сухие тени можно восстановить с помощью спирта. Капните немного спирта на тени, чтобы получилась кремовая текстура, затем равномерно утрамбуйте размягчившееся средство и дождитесь испарения спирта. После этого можно снова пользоваться продуктом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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