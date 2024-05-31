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Идеальные брови: лайфхаки от броу-мастера для полного ухода

Советы от бров-мастера Харитоновой: улучшение бровей с помощью лайфхаков

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Профессиональный броу-мастер Ангелина Харитонова поделилась советами о том, как достичь идеальных бровей в процессе их отращивания и корректировки. Она утверждает, что помимо работы мастера, важно вложить свои усилия для достижения желаемого результата.

Советы от бров-мастера Харитоновой: улучшение бровей с помощью лайфхаков
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из ее советов является избегание использования воска для коррекции бровей, так как это может повредить волосяные фолликулы и усложнить процесс отращивания. Вместо этого рекомендуется использовать пинцет.

Для успешного отращивания бровей, Ангелина советует не вмешиваться в процесс и дать им спокойно отрасти примерно полгода, принимая меры лишь по удалению выдающихся волосков и уходу за ними.

Мастер также рекомендует проводить массаж области бровей, чтобы стимулировать рост волосков и предотвратить застой лимфы. Эту процедуру можно легко проводить самостоятельно.

Наконец, важно подбирать тон бровей правильно, учитывая, что они должны быть немного темнее или светлее волос в зависимости от цвета волос на голове, а также учитывать изменение насыщенности цвета бровей к их концу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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