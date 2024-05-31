Идеальные брови: лайфхаки от броу-мастера для полного ухода

Советы от бров-мастера Харитоновой: улучшение бровей с помощью лайфхаков

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Профессиональный броу-мастер Ангелина Харитонова поделилась советами о том, как достичь идеальных бровей в процессе их отращивания и корректировки. Она утверждает, что помимо работы мастера, важно вложить свои усилия для достижения желаемого результата.

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Одним из ее советов является избегание использования воска для коррекции бровей, так как это может повредить волосяные фолликулы и усложнить процесс отращивания. Вместо этого рекомендуется использовать пинцет.

Для успешного отращивания бровей, Ангелина советует не вмешиваться в процесс и дать им спокойно отрасти примерно полгода, принимая меры лишь по удалению выдающихся волосков и уходу за ними.

Мастер также рекомендует проводить массаж области бровей, чтобы стимулировать рост волосков и предотвратить застой лимфы. Эту процедуру можно легко проводить самостоятельно.

Наконец, важно подбирать тон бровей правильно, учитывая, что они должны быть немного темнее или светлее волос в зависимости от цвета волос на голове, а также учитывать изменение насыщенности цвета бровей к их концу.