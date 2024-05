Секреты здоровых ресниц: как избежать бьюти-ошибок

Возникает интерес к здоровью ресниц только тогда, когда мы обнаруживаем их прореживание, а макияж лишь подчеркивает эту проблему. Часто причина не в нарушениях в организме, а в макияжных ошибках. Специалисты выявили ряд проблем, которые могут привести к ухудшению состояния ресниц.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license