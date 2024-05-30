Секреты здоровых ресниц: как избежать бьюти-ошибок

Возникает интерес к здоровью ресниц только тогда, когда мы обнаруживаем их прореживание, а макияж лишь подчеркивает эту проблему. Часто причина не в нарушениях в организме, а в макияжных ошибках. Специалисты выявили ряд проблем, которые могут привести к ухудшению состояния ресниц.
Использование спиртовой подводки для глаз может негативно сказаться на состоянии ресниц из-за высокого содержания спирта. Этот ингредиент, несмотря на свои антисептические свойства, может истончить фолликулы ресниц, вызывая их ломкость и выпадение.
Частое окрашивание ресниц также может привести к их сухости и ломкости из-за использования неполезных компонентов в краске, таких как отдушки и формальдегиды. Для сохранения здоровья ресниц следует выбирать качественные краски и проводить эту процедуру с осторожностью.
Завивка ресниц после нанесения туши также может негативно влиять на их состояние, приводя к их слабости и ломкости. Рекомендуется использовать керлер перед нанесением макияжа, чтобы избежать повреждений ресниц и сохранить их здоровье.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.