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Пять ошибок, которые нельзя допускать с мокрыми волосами

Пять главных ошибок, которых следует избегать с мокрыми волосами

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Заботясь о красоте волос, можно покупать дорогие шампуни и пробовать новые маски и бальзамы. Однако качество волос часто страдает из-за небольших ошибок, особенно если они связаны с уходом за мокрыми локонами, которые в этот период наиболее уязвимы. Избегайте следующих пяти ошибок, чтобы улучшить состояние волос.

Пять главных ошибок, которых следует избегать с мокрыми волосами
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ошибка 1: Оставлять волосы надолго мокрыми. Несмотря на популярное мнение, естественная сушка не всегда лучший вариант. Трихологи используют термин "гидро-усталость", поэтому тщательно вытирайте волосы полотенцем и никогда не ложитесь спать с мокрой головой. Трение о подушку приводит к сечению кончиков и испорченной укладке.

Ошибка 2: Расчесывать волосы под душем. Специальные расчески для использования в душе действительно помогают сделать волосы блестящими, но нельзя прочесывать их от корней до кончиков. Разделите пряди пальцами, затем аккуратно расчешите щеткой от кончиков, постепенно продвигаясь к корням, избегая при этом кожи головы.

Ошибка 3: Завязывать волосы в хвост. Даже сухие локоны страдают от резинки, но мокрые подвергаются еще большему стрессу. Завязывание мокрых волос в хвост приводит к их ломкости и повреждению из-за сильного натяжения.

Ошибка 4: Укладывать мокрые волосы. Устройства для укладки, такие как фен и плойки, нагревают волосы до высокой температуры, что кипятит оставшуюся на них воду. Перед укладкой подсушите волосы полотенцем и дайте им просохнуть в течение 10-15 минут.

Ошибка 5: Использовать масла до сушки. Масла для волос закрывают чешуйки и делают пряди гладкими, но нанесение их на мокрые волосы нарушает структуру волос изнутри. Подсушите волосы, затем нанесите масло на ладони, согрейте его и нанесите на волосы. Подождите пару минут и расчешите.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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