Три распространенные ошибки в нанесении теней, которые портят ваш макияж

Три ошибки в нанесении теней, которые делают макияж неаккуратным

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Далеко не всегда получается использовать тени в макияже так, чтобы получить wow-эффект. Нередко макияж лишь становится неряшливым. Почему так происходит, ведь вы купили дорогие тени, которые так советовал ваш любимый бьюти-блогер? Возможно, вы совершаете ошибки, о которых мы поговорим далее.

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Во-первых, неправильно растушевывая несколько оттенков. Чтобы получить классный эффект, необходимо "набить руку". С первого раза идеальные переходы между оттенками могут не получиться, особенно если вы делаете вечерний макияж. Часто получается "грязный" эффект, который портит весь образ. Чтобы не разочароваться перед важным мероприятием, стоит порепетировать нанесение теней и учитывать, что растушевывать тени необходимо с внешнего уголка глаза, а не с середины.

Во-вторых, вы не маскируете круги под глазами. Обладательницы темных кругов под глазами поймут всю серьезность проблемы — когда наносишь тени без корректировки кругов консилером, темные круги становятся еще более заметными. В итоге вы невольно превращаете себя в панду. Но даже если у вас не сильно выражены круги и вам кажется, что можно не трогать нежную кожу под глазами, потратьте пару минут на нанесение корректора на эту зону — вы получите совершенно другой макияж, без намека на грязь.

В-третьих, вы не используете праймер. Не стоит недооценивать базу под тени. Далеко не каждая палетка теней может похвастаться крутым качеством и стойкостью. Вы можете прекрасно растушевать все пигменты, однако уже через пару часов все скатается и забьется в складку. Еще хуже ситуация развивается на жирной коже — здесь без базы не обойтись. Не поленитесь использовать праймер перед каждым нанесением теней, чтобы сохранить макияж до самого вечера.