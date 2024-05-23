Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никита Кологривый станет Владимиром Маяковским в постановке "Маяковский. Я сам"
Эксперт рассказал, как проще всего сохранить работоспособность смартфона
Юрист Виноградов: пенсии неработающих россиян будут индексироваться дважды в год
Чемпион ОИ Далалоян признался, что не хочет быть в команде бомжей или иноагентов
ВЦИОМ: большинство россиян стараются соблюдать ЗОЖ
В Китае начали борьбу с пропагандой роскоши
Модельер Филипп Плейн не сразу узнал Викторию Баню на вечеринке в Каннах
В США, в Айове прошёл мощный ураган
Юмористка Наталья Медведева считает образование важным и нужным всем людям
Отеки: причины и решения

Причины и способы преодоления отечности

3:16
Моя семья » Красота и стиль

Вы наверняка неоднократно просыпались утром и, взглянув в зеркало, испытывали ужас от наблюдаемого. Опухшие щеки, покачнувшиеся веки и ноги, будто из ваты — всё это признаки отеков. И стоит отметить, что причины их появления могут быть разнообразны и не всегда связаны с изобилием солёных закусок. Почему возникают отеки и как справиться с ними, рассказывает нутрициолог, специалист по питанию Юлия Жакова.

Причины и способы преодоления отечности
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причины отеков

Одной из основных причин возникновения отеков является задержка жидкости в организме из-за нарушения водно-солевого баланса. По словам Юлии, натрий и калий, основные электролиты, контролируют уровень жидкости. Избыток натрия может привести к задержке воды в тканях, вызывая отеки. Потребление больших количеств соли при недостаточном употреблении жидкости, сидячий образ жизни и недостаточная физическая активность также могут нарушить баланс и привести к отекам.

Недостаток воды

Парадоксально, но если употребление воды ограничено, это также может вызвать отеки. Это связано с сложными механизмами регуляции жидкости в организме. Когда происходит дегидрация, организм может начать задерживать воду в попытке сохранить её для важных жизненных функций. Этот процесс осуществляется гормонами, такими как антидиуретический гормон (ADH), который контролирует удержание воды в почках. Однако дегидрация, вместо улучшения гидратации, может нарушить баланс воды и электролитов, что, в конечном итоге, может вызвать отеки.

Менструальный цикл

Отеки в период менструации возникают из-за физиологических изменений, происходящих в организме женщины в этот период, а именно из-за гормональных колебаний. Уровень эстрогена может влиять на удержание натрия и воды, что перед месячными может быть более выраженным, вызывая отеки.

Борьба с отеками

Для уменьшения отеков в этот период специалист рекомендует ограничить употребление соли, увеличить потребление воды (30 мл на 1 кг тела), исключить из рациона кофеин и алкоголь, так как они влияют на гидратацию и уровень отеков. Также регулярные физические упражнения, такие как небольшие разминки каждые 40 минут или лёгкие прыжки на месте, могут улучшить кровообращение и уменьшить отеки.

Лимфатический отек

Лимфатический отек — это состояние, при котором лимфатическая система неспособна эффективно транспортировать лимфу, что приводит к накоплению жидкости и отекам в тканях. Чтобы улучшить лимфодренаж и стимулировать лимфатическую систему, рекомендуется делать массаж. Также полезным будет регулярное осуществление физических упражнений.

Ванночки и ванны

Для снятия отеков можно принимать ванночки для ног с морской солью, травами или эфирными маслами. Кроме того, скипидарные ванны с еловым маслом помогают улучшить кровообращение, снять мышечное напряжение и расслабиться.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Чем полить рассаду томатов после пересадки в теплицу или открытый грунт?
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
После покупки петунии нужно обязательно сделать это: растения быстро пойдёт в рост
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Последние материалы
Юмористка Наталья Медведева считает образование важным и нужным всем людям
В США, в Айове прошёл мощный ураган
Актер Алмазов назвал глупостями появляющиеся слухи о романе с Булановой
Генерал Ахмедов снят с должности командующего 20-й армией
ЮрКисс вышел в свет с Mia Boyka после объявления о расставании с Люсей Чеботиной
Названы автомобили, которые в России сложнее всего застраховать по каско
Улетевшую в Канны Ксению Собчак пригласили на вечеринку Деми Мур
Китай жёстко пригрозил Японии за вмешательство в Тайваньский вопрос
Смузи из брокколи и огурца: детокс-напиток
Певица Бритни Спирс абсолютно голая искупалась в море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников