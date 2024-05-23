Отеки: причины и решения

Причины и способы преодоления отечности

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Вы наверняка неоднократно просыпались утром и, взглянув в зеркало, испытывали ужас от наблюдаемого. Опухшие щеки, покачнувшиеся веки и ноги, будто из ваты — всё это признаки отеков. И стоит отметить, что причины их появления могут быть разнообразны и не всегда связаны с изобилием солёных закусок. Почему возникают отеки и как справиться с ними, рассказывает нутрициолог, специалист по питанию Юлия Жакова.

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Причины отеков

Одной из основных причин возникновения отеков является задержка жидкости в организме из-за нарушения водно-солевого баланса. По словам Юлии, натрий и калий, основные электролиты, контролируют уровень жидкости. Избыток натрия может привести к задержке воды в тканях, вызывая отеки. Потребление больших количеств соли при недостаточном употреблении жидкости, сидячий образ жизни и недостаточная физическая активность также могут нарушить баланс и привести к отекам.

Недостаток воды

Парадоксально, но если употребление воды ограничено, это также может вызвать отеки. Это связано с сложными механизмами регуляции жидкости в организме. Когда происходит дегидрация, организм может начать задерживать воду в попытке сохранить её для важных жизненных функций. Этот процесс осуществляется гормонами, такими как антидиуретический гормон (ADH), который контролирует удержание воды в почках. Однако дегидрация, вместо улучшения гидратации, может нарушить баланс воды и электролитов, что, в конечном итоге, может вызвать отеки.

Менструальный цикл

Отеки в период менструации возникают из-за физиологических изменений, происходящих в организме женщины в этот период, а именно из-за гормональных колебаний. Уровень эстрогена может влиять на удержание натрия и воды, что перед месячными может быть более выраженным, вызывая отеки.

Борьба с отеками

Для уменьшения отеков в этот период специалист рекомендует ограничить употребление соли, увеличить потребление воды (30 мл на 1 кг тела), исключить из рациона кофеин и алкоголь, так как они влияют на гидратацию и уровень отеков. Также регулярные физические упражнения, такие как небольшие разминки каждые 40 минут или лёгкие прыжки на месте, могут улучшить кровообращение и уменьшить отеки.

Лимфатический отек

Лимфатический отек — это состояние, при котором лимфатическая система неспособна эффективно транспортировать лимфу, что приводит к накоплению жидкости и отекам в тканях. Чтобы улучшить лимфодренаж и стимулировать лимфатическую систему, рекомендуется делать массаж. Также полезным будет регулярное осуществление физических упражнений.

Ванночки и ванны

Для снятия отеков можно принимать ванночки для ног с морской солью, травами или эфирными маслами. Кроме того, скипидарные ванны с еловым маслом помогают улучшить кровообращение, снять мышечное напряжение и расслабиться.