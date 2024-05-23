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Летняя косметичка: пять незаменимых средств для жарких дней

Эти пять продуктов для ухода за кожей лица — главные хиты этого лета

1:35
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением лета наступает время готовиться к жаркому сезону не только в отношении гардероба и дома, но и важно обновить свою косметичку. Ведь существует всего пять средств, способных заменить десятки бесполезных баночек. Сегодня мы поделимся ими с вами, чтобы вы запомнили их и могли отправиться за ними в магазин косметики.

Эти пять продуктов для ухода за кожей лица — главные хиты этого лета
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Средства с SPF, широко известные как средства с защитным фактором от солнца, не только необходимы в вашей косметичке, но и являются важным этапом ухода за кожей в жаркое время. Летом рекомендуется использовать BB крем с высоким показателем SPF вместо обычного плотного тонального крема.

Термальная вода — это идеальный способ освежиться в жару. Если вы можете выпить бутылочку холодной воды, то почему бы не освежить кожу лица термальной водой? Небольшая дорожная версия всегда может оказаться под рукой, и такое средство прекрасно освежает и увлажняет обезвоженную кожу лица.

Тинт для губ и щек — это универсальное средство, которое создает натуральный эффект и не утяжеляет ваш образ летом. Бронзер или бронзирующая пудра также станут вашими лучшими друзьями, если вы боитесь загорать или хотите придать коже эффект загара без вреда от солнца.

Охлаждающий стик для лица — это еще один незаменимый помощник в борьбе с жаркими днями. Он снимает отеки, придает ощущение свежести и помогает подготовить кожу к нанесению макияжа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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