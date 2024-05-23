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Шаги к идеальной стрижке: как подготовиться к визиту к парикмахеру?

Идеальная стрижка: как превратить мечту в реальность?

Моя семья » Красота и стиль

Вы уже представляете себе идеальную стрижку? Отлично! Но превратить эту мечту в реальность поможет профессиональный стилист. Давайте вместе с порталом femina.in узнаем, как правильно подготовиться к визиту к парикмахеру и какие шаги предпринять, чтобы ваша стрижка стала настоящим произведением искусства. 

Идеальная стрижка: как превратить мечту в реальность?
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Придумайте концепцию

Изображение, которое живет в вашей голове, может стать основой для обсуждения с вашим стилистом. Поделитесь с ним своими идеями, используя понравившиеся фотографии из интернета, чтобы помочь ему понять ваше видение. Помните, что профессионал подстроит стрижку под ваши уникальные черты: текстуру волос, форму лица и личный стиль.

Изучите работу стилистов

Перед записью на консультацию, изучите портфолио и социальные сети стилистов. Оцените их профессионализм, креативность и уровень мастерства. Это поможет выбрать специалиста, который точно воплотит вашу идею.

Спросите о продуктах для ухода

Важно, чтобы ваша стрижка сохраняла свой вид после похода в салон. Знание используемых продуктов во время проведения процедуры поможет вам дольше наслаждаться результатом. Стилисты с удовольствием порекомендуют средства для ухода, подходящие именно вам, обеспечивая долговечность прически.

Учитывайте форму лица

Форма вашего лица важна при выборе подходящей стрижки. Специалисты помогут определить ваш тип лица и порекомендуют прическу, которая выгодно подчеркнет его особенности.

Не забывайте, что консультация с парикмахером - это первый шаг к идеальной стрижке.

Как подобрать стрижку по форме лица, носа, очки под форму лица Ева Лорман
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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