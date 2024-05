Шаги к идеальной стрижке: как подготовиться к визиту к парикмахеру?

Вы уже представляете себе идеальную стрижку? Отлично! Но превратить эту мечту в реальность поможет профессиональный стилист. Давайте вместе с порталом femina.in узнаем, как правильно подготовиться к визиту к парикмахеру и какие шаги предпринять, чтобы ваша стрижка стала настоящим произведением искусства.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication