Гормональные изменения и кожа: влияние эстрогена, прогестерона и тестостерона

Половые гормоны, такие как эстроген, прогестерон и тестостерон, играют ключевую роль в изменении состояния кожи. Давайте вместе с дерматологом портала femina.in разберемся, как они влияют на наш внешний вид.
Этот гормон стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которые поддерживают упругость и эластичность кожи. В периоды высокого уровня эстрогена она становится гладкой и увлажненной. Однако, когда выработка этого гормона снижается, например, во время менопаузы, кожа становится более сухой и подверженной зуду, а также теряет свою упругость.
Он стимулирует выработку кожного сала, что делает кожу более жирной. В период перед менструацией и во время нее, когда уровень прогестерона повышается, многие женщины замечают увеличение жирности эпидермиса и возникновение прыщей. Это связано с активизацией сальных желез.
Тестостерон, уровень которого увеличивается во время менструального цикла, действует аналогично прогестерону, усиливая выработку кожного сала. Это часто приводит к усилению жирности кожи и, как следствие, к образованию прыщей.
Во время беременности происходит значительное повышение уровней эстрогена и прогестерона. Эти изменения могут вызывать пигментационные нарушения, такие как мелазма (или хлоазма), проявляющаяся темными пятнами на коже, особенно на лице. Чаще всего они появляются на лбу, носу, верхней губе и щеках.
Во время менопаузы уровень эстрогена резко снижается. Это приводит к уменьшению синтеза коллагена, что вызывает потерю объема лица, уменьшение толщины кожи и появление морщин.
Гормональные колебания могут по-разному отражаться на здоровье и внешнем виде кожи в зависимости от индивидуальных особенностей. На состояние эпидермиса также влияют генетические факторы, образ жизни и методы ухода.
Если вы заметили значительные изменения в состоянии кожи, рекомендуется проконсультироваться с дерматологом для подбора оптимального ухода и коррекции режима.
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