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Гормональные изменения и кожа: влияние эстрогена, прогестерона и тестостерона

Как половые гормоны влияют на состояние кожи: мнение эксперта

2:30
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Половые гормоны, такие как эстроген, прогестерон и тестостерон, играют ключевую роль в изменении состояния кожи. Давайте вместе с дерматологом портала femina.in разберемся, как они влияют на наш внешний вид.

Как половые гормоны влияют на состояние кожи: мнение эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by LBPics is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Влияние эстрогена

Этот гормон стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которые поддерживают упругость и эластичность кожи. В периоды высокого уровня эстрогена она становится гладкой и увлажненной. Однако, когда выработка этого гормона снижается, например, во время менопаузы, кожа становится более сухой и подверженной зуду, а также теряет свою упругость.

Влияние прогестерона

Он стимулирует выработку кожного сала, что делает кожу более жирной. В период перед менструацией и во время нее, когда уровень прогестерона повышается, многие женщины замечают увеличение жирности эпидермиса и возникновение прыщей. Это связано с активизацией сальных желез.

Влияние тестостерона

Тестостерон, уровень которого увеличивается во время менструального цикла, действует аналогично прогестерону, усиливая выработку кожного сала. Это часто приводит к усилению жирности кожи и, как следствие, к образованию прыщей.

Гормональные изменения во время беременности

Во время беременности происходит значительное повышение уровней эстрогена и прогестерона. Эти изменения могут вызывать пигментационные нарушения, такие как мелазма (или хлоазма), проявляющаяся темными пятнами на коже, особенно на лице. Чаще всего они появляются на лбу, носу, верхней губе и щеках.

Гормональные изменения во время менопаузы

Во время менопаузы уровень эстрогена резко снижается. Это приводит к уменьшению синтеза коллагена, что вызывает потерю объема лица, уменьшение толщины кожи и появление морщин.

Индивидуальные различия

Гормональные колебания могут по-разному отражаться на здоровье и внешнем виде кожи в зависимости от индивидуальных особенностей. На состояние эпидермиса также влияют генетические факторы, образ жизни и методы ухода.

Если вы заметили значительные изменения в состоянии кожи, рекомендуется проконсультироваться с дерматологом для подбора оптимального ухода и коррекции режима.

Как гормоны влияют на кожу. Идеальная Кожа
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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