Стратегии восстановления волос после беременности: советы эксперта

Экспертное мнение о том, как вернуть волосам здоровье после родов

0:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Беременность, особенно после родов, может оказать значительное воздействие на состояние волос, вызывая их выпадение или истончение из-за дефицита питательных веществ в организме.

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В таких случаях важно снизить нагрузку на волосы, избегая тугих причесок и укорачивая длину, чтобы снизить их вес. Питательные средства могут помочь в восстановлении, однако их выбор лучше доверить специалисту, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Также полезен пилинг для кожи головы, который помогает улучшить дыхание кожи и усиливает действие других средств для волос.