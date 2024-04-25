Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С января по март в Москве купили 134 элитные квартиры от миллиона за метр
Нагревание препаратов химиотерапии увеличивает продолжительность жизни пациентов
Бензин в баке: как его срок годности влияет на автомобиль
Стало известно, как заработать на свой дом за 5 лет
Хоккеист Широков покинет команду "Автомобилист"
В Йошкар-Оле с банка взыскали страховую выплату из-за действий мошенников
Это растение умеет привлекать к себе насекомых
Австрийские учёные открыли вирус-спаситель от амёб-мозгоедов
Какие питомцы помогают с проблемами со здоровьем
Опасности частого душа: как водные процедуры могут нанести вред вашему здоровью

Длительное пребывание в воде может негативно повлиять на вашу кожу и общее здоровье

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Имея в виду жаркое лето и потребность в освежающем душе, часто забываем об возможных негативных последствиях излишней гигиены. В этом тексте рассматриваются потенциальные риски, связанные с излишними водными процедурами.

Длительное пребывание в воде может негативно повлиять на вашу кожу и общее здоровье
Фото: PxHere is licensed under CC0
  • Аллергические реакции: постоянное воздействие воды на кожу разрушает ее защитный барьер, что может привести к зуду и раздражению, особенно на сухих участках. Независимо от типа кожи, важно обеспечивать ее увлажнение.
  • Трещины на коже: пересохшая кожа может стать причиной трещин, которые часто появляются на локтях и ногах. Использование увлажняющих средств и консультация дерматолога могут помочь предотвратить и лечить эту проблему.
  • Себорея: частое мытье головы агрессивными средствами может привести к себорее на коже головы. Избегайте пересушивания волос и агрессивных средств, переходя на более мягкие шампуни.
  • Осторожность с горячими ваннами: принятие горячих ванн может оказать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Особенно важно быть осторожным при наличии проблем с сердцем и сосудами.

Понимание этих рисков поможет избежать потенциальных проблем и поддержать здоровье кожи и сердца.

ШЕСТЬ МИФОВ О ВОДЕ: Как НА САМОМ ДЕЛЕ влияет ВОДА на ЗДОРОВЬЕ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Европа опять скупает "вредный" товар в России

Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.

Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Три варианта подкормки томатов
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев "Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
В Йошкар-Оле с банка взыскали страховую выплату из-за действий мошенников
Это растение умеет привлекать к себе насекомых
Австрийские учёные открыли вирус-спаситель от амёб-мозгоедов
Длительное пребывание в воде может негативно повлиять на вашу кожу и общее здоровье
Какие питомцы помогают с проблемами со здоровьем
Яна Рудковская прокомментировала новость о смерти блогера Лены Миро
Готовим дома вкусный соус тартар
Телескоп ART-XC зафиксировал рентгеновскую вспышку сверхновой SN2024GGI
В Москве началась борьба с маскировкой апартаментов под другие типы недвижимости
Максим Галкин* просит суд убрать его из списка иноагентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников