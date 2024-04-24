Цветовые секреты успешного собеседования: рекомендации астролога Шевченко

Астролог поделилась, какой цвет одежды поможет вам успешно пройти собеседование

Астролог Наталья Шевченко поделилась советами о том, как выбрать цвет одежды, который поможет успешно пройти собеседование и получить желаемую должность. Она утверждает, что использование определенных цветов в образе для собеседования может усилить символического управителя 6-го и 10-го домов гороскопа.

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Для Овнов рекомендуется использовать черный цвет, который подчеркнет их профессионализм и серьезность. Тельцам, Девам и Стрельцам астролог советует выбирать бело-желтый цвет, который символизирует карьерный рост и высокое положение, а также поможет создать впечатление современности и знания всех трендов рынка.

Для Близнецов рекомендуется сине-зеленые оттенки, а для Раков — красный цвет, который поможет продемонстрировать активность и бесстрашие перед трудностями.

Львам и Козерогам советуется выбирать бежевый и приглушенный зеленый цвет, чтобы произвести впечатление практичных и надежных сотрудников. Весы могут использовать синий, голубой и оттенки серебряного цвета, чтобы транслировать стабильность и заботу о репутации компании.

Скорпионам рекомендуется использовать золотые украшения или фурнитуру одежды, чтобы подчеркнуть их творческое начало и принадлежность к элите рынка труда.

Водолеям для собеседования подходят темно-красный и цвет милитари, которые "расскажут" о способности к решению сложных задач и концентрации на проектах.

Рыбам же поможет успешно трудоустроиться фиолетовый цвет, который подчеркнет их образование и широкое видение перспектив развития компании, как сообщает Москва 24.

Психология цвета в одежде / Как одеться на собеседование, чтобы получить работу своей мечты?