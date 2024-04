Цветовые секреты успешного собеседования: рекомендации астролога Шевченко

Астролог Наталья Шевченко поделилась советами о том, как выбрать цвет одежды, который поможет успешно пройти собеседование и получить желаемую должность. Она утверждает, что использование определенных цветов в образе для собеседования может усилить символического управителя 6-го и 10-го домов гороскопа.

Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс is licensed under Attribution-Share Alike 4.0