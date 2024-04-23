Симптомы, указывающие на развитие анемии: утрата волос и другие признаки

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Анемия: три ключевых признака, которые не стоит игнорировать

1:32
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Одна из самых неприятных и иногда опасных проблем — анемия, связанная с недостаточным уровнем железа в крови и ухудшением гемоглобина, серьезно влияет на качество жизни. Часто люди не понимают причину своего состояния. Мы беседовали с терапевтом Оксаной Вертинской, которая выделила три основных признака анемии и настоятельно рекомендует их не игнорировать.

Анемия: три ключевых признака, которые не стоит игнорировать
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Спутница анемии — частое головокружение. Этот симптом часто пренебрегается, но он один из наиболее характерных. Уменьшение количества красных клеток в крови приводит к недостатку кислорода, что вызывает внезапные головокружения. Снижение эластичности сосудов также способствует потере концентрации внимания.

Выпадение волос — еще один признак, который часто принимается за простой авитаминоз. Однако даже при приеме витаминов ситуация не улучшается. Ломкость ногтей и волос — один из главных признаков железодефицитной анемии. Важно не откладывать проверку уровня железа в крови и обратиться к врачу.

Слабость в мышцах — это результат недостатка кислорода в организме. При анемии все системы страдают, включая мышечные ткани. Уменьшение запасов железа приводит к усилению слабости и в некоторых случаях даже к частичной потере работоспособности. Недостаток карнозина — аминокислоты, влияющей на упругость мышц, усугубляется при дефиците железа.

Выпадение волос лечение. Трихолог рассказывает о лечении выпадения волос. ЦЭЛТ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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