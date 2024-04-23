Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семейная ипотека будет продлена до 2030 года
Нагиев объявил продажу билетов на обучающие курсы по раскрытию харизмы в Дубае
Статистика КАСКО в Москве 2023: лидеры столкновений и повреждений
Учёные обнаружили место захоронения англосаксонского короля Сердича
Ford добавляет обновленный 5.0-литровый V8 в свой каталог двигателей
Диетолог Кабанов рассказал, что больше всего магния содержится в 11 продуктах
Говорим о мульчировании корой
Турист погиб в Африке, потеряв сознание во время дайвинга
Экс-футболист сборной России Мостовой призвал вернуть Абаскаля в "Спартак"
Огурцовая магия: польза и секреты масок для кожи вокруг глаз

Эксперты по коже высказываются о выгоде применения огуречных масок

1:03
Моя семья » Красота и стиль

Существует множество бьюти-средств для кожи вокруг глаз, начиная от сывороток и кремов и заканчивая масками-патчами. Однако даже среди этого разнообразия огурец, старый добрый рецепт наших мам и бабушек, остается популярным и полезным. Э

Эксперты по коже высказываются о выгоде применения огуречных масок
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

тот натуральный продукт, на 95% состоящий из воды и богатый флавоноидами, антиоксидантами и минералами, приносит огромную пользу как при употреблении внутрь, так и при наружном применении, особенно в виде масок. Эксперты подчеркивают его антиоксидантные и очищающие свойства, а также способность увлажнять, питать и успокаивать кожу. Кроме того, огурцы помогают бороться с мелкими морщинками и отеками вокруг глаз, делая кожу более упругой и освеженной.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать большие дольки огурца, покрывающие область вокруг глаз, и держать их на коже несколько минут перед применением остальных средств по уходу.

➤Здоровье➤Зачем делать маску из огурцов➤
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Последние материалы
Нагиев объявил продажу билетов на обучающие курсы по раскрытию харизмы в Дубае
Статистика КАСКО в Москве 2023: лидеры столкновений и повреждений
Учёные обнаружили место захоронения англосаксонского короля Сердича
Ford добавляет обновленный 5.0-литровый V8 в свой каталог двигателей
Эксперты по коже высказываются о выгоде применения огуречных масок
Диетолог Кабанов рассказал, что больше всего магния содержится в 11 продуктах
Говорим о мульчировании корой
Турист погиб в Африке, потеряв сознание во время дайвинга
Экс-футболист сборной России Мостовой призвал вернуть Абаскаля в "Спартак"
Advice.News: апельсины и орехи помогут избавиться от акне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников