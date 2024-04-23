Огурцовая магия: польза и секреты масок для кожи вокруг глаз

Эксперты по коже высказываются о выгоде применения огуречных масок

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существует множество бьюти-средств для кожи вокруг глаз, начиная от сывороток и кремов и заканчивая масками-патчами. Однако даже среди этого разнообразия огурец, старый добрый рецепт наших мам и бабушек, остается популярным и полезным. Э

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

тот натуральный продукт, на 95% состоящий из воды и богатый флавоноидами, антиоксидантами и минералами, приносит огромную пользу как при употреблении внутрь, так и при наружном применении, особенно в виде масок. Эксперты подчеркивают его антиоксидантные и очищающие свойства, а также способность увлажнять, питать и успокаивать кожу. Кроме того, огурцы помогают бороться с мелкими морщинками и отеками вокруг глаз, делая кожу более упругой и освеженной.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать большие дольки огурца, покрывающие область вокруг глаз, и держать их на коже несколько минут перед применением остальных средств по уходу.

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