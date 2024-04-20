Четыре тренировки для укрепления пресса: заметные результаты уже через две недели

Стройный пресс за две недели: четыре упражнения для эффективной проработки

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Проработка пресса требует усилий, особенно если вы стремитесь подготовиться к лету. Фитнес-эксперт Алексей Чернышев поделился несколькими упражнениями, способными эффективно просушить пресс всего за несколько недель.

Фото: flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первое упражнение, известное как "Книга", включает сидячее положение на полу или коврике, согнутые колени и опору на руки. После этого следует поднять выпрямленные ноги от пола, а затем снова согнуть и приблизить колени к груди. Рекомендуется выполнить три подхода по 30 секунд.

Упражнение "Выпрямление ног" начинается с лежачего положения на коврике, руки располагаются под ягодицами, а ноги выпрямлены и подняты вверх. Затем медленно согните ноги, подтягивая их к груди, разводя колени в стороны и прижимая пятки друг к другу. Это упражнение также рекомендуется повторить в течение 30 секунд.

Для увеличения гибкости позвоночника, важной составляющей прочного пресса, полезно выполнять упражнение "Наклон". Расставьте ноги на ширине плеч, выпрямите спину, поднимите плечи к ушам и наклонитесь вниз, стараясь приблизить грудь к бедрам. Советуем держать спину прямой для максимального напряжения в мышцах и задержаться в этом положении на несколько секунд перед возвращением в исходное.

Наконец, статическое упражнение "Планка" можно модифицировать в динамическое. Станьте в обычную планку и начните плавно перемещать руки в обратном направлении. Советуем выполнять это упражнение плавно и не спеша, повторяя как минимум три подхода.

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