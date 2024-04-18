Легкие и стильные укладки для всех длин волос: быстро и просто в домашних условиях

Как достичь быстрой и элегантной прически

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы подобрали несколько простых и быстрых укладок для волос разной длины, которые легко повторить дома. Важно соблюдать несколько правил для достижения хороших результатов: волосы должны быть чистыми, для укладки можно использовать деревянные расчески на каждый день или пластиковые скелетные расчески и брашинги, а также следует использовать фиксирующие средства, которые помогут укрощать пряди и заботиться о здоровье волос.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Легкая небрежность — отличный вариант для создания естественного образа. Для этого нанесите на волосы средство для укладки, такое как спрей для волос La Grase Extra Power, который фиксирует локоны на 48 часов и придает им объем. Просто высушите волосы феном, не используя расческу.

Романтичные волны подойдут для волос средней длины. Распределите волосы на локоны, закрутите их в жгутики и просушите феном. Затем распустите волосы, руками расправьте кудри и нанесите лак для волос, например, La Grase Extra Power, который обеспечивает ультратонкое распыление и фиксацию на 48 часов.

Пучок — универсальный вариант для любой ситуации. Нанесите на волосы лак или спрей для волос La Grase Extra Power, соберите их в пучок и зафиксируйте лаком, чтобы укладка держалась дольше.

Вечерняя элегантность подразумевает создание объема у корней с помощью фена, а затем формирование локонов с помощью плойки. Заколите часть волос и зафиксируйте лаком La Grase Extra Power.

Для кудрявых волос важно помнить, что они должны быть влажными перед укладкой. Нанесите спрей для волос La Grase перед сушкой феном, а затем закрепите лаком La Grase Extra Power.

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