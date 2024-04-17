Стилист рассказала, с какой спортивной одеждой можно носить классический пиджак

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Стилист Еркович уверена, что пиджак можно и нужно сочетать со спортивной одеждой

1:27
Моя семья » Красота и стиль

В повседневной жизни можно сочетать классический пиджак с элементами спортивного стиля. Так считает редактор моды интернет-магазина Lamoda Яна Еркович, которая пояснила, что в таком случае выбирать нужно комфортные, но при этом не слишком простые атрибуты.

Стилист Еркович уверена, что пиджак можно и нужно сочетать со спортивной одеждой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Комбинации разных стилей в одном наряде всегда работают безотказно. Еркович также упомянула прием с наслаиванием трикотажа. Эксперт порекомендовала надевать джемпер под кардиган, а затем добавить пиджак.

Для минималистов рекомендуется выбрать пару лаконичных рубашек разных цветов, а для тех, кто хочет уюта, можно добавить трикотажный жилет и футболку под пиджак, пишет Газета.Ru.

Тем, у кого нет времени на долгие сборы, Еркович рекомендует составлять монохромные образы с пиджаком. Этот стилистический прием прост в исполнении и добавляет образу сдержанность.

"В этом случае работают не только украшения, сумки или необычные головные уборы, но и редкая модель кроссовок, которая будет цеплять взгляды прохожих", — сказала Еркович.

Эксперт добавила, что не следует забывать про яркие акценты в образе. Она уверена, что с чёрным однотонным пиджаком будут отлично смотреться и объёмная футболка с ярким принтом, и классическая рубашка интересного оттенка.

Спортивный пиджак – Блейзер – Классический пиджак | Разница между пиджаками
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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