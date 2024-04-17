Пять умных лайфхаков красоты, которые спасут ваш день

Пять бьюти-советов, которые полезны для любой женщины

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красота — это не жертва, а постоянный уход за собой. Для достижения совершенства требуется время, терпение и полезные советы, которые всегда будут актуальны. Вот пять умных бьюти-лайфхаков, которые точно пригодятся:

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Правильное очищение кожи: не обязательно покупать дорогие средства для ухода за кожей. Минеральная вода из аптеки вполне может послужить эффективным средством для очищения лица. Просто погрузите лицо в миску с охлажденной минеральной водой для освежающего и тонизирующего эффекта. Маскировка несвежих волос: если времени на мытье головы нет, можно использовать кукурузный крахмал, который быстро впитает лишний жир у корней волос или просто подсушить их феном для освежения внешнего вида. Отбеливание зубов: простое средство из соды и лимонного сока поможет сделать зубы белее. Однако следует помнить, что слишком частое использование этого средства может повредить эмаль зубов. Устранение темных кругов под глазами и увеличение объема ресниц: помада розового оттенка поможет скрыть темные круги под глазами, а немного пудры на ресницах перед тушью придаст им дополнительный объем. Автозагар: чтобы создать эффект загара, можно использовать настойку грецкого ореха или добавить шиммер в средство для загара для дополнительного сияния кожи.

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