Пять умных лайфхаков красоты, которые спасут ваш день

Красота — это не жертва, а постоянный уход за собой. Для достижения совершенства требуется время, терпение и полезные советы, которые всегда будут актуальны. Вот пять умных бьюти-лайфхаков, которые точно пригодятся:
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Правильное очищение кожи: не обязательно покупать дорогие средства для ухода за кожей. Минеральная вода из аптеки вполне может послужить эффективным средством для очищения лица. Просто погрузите лицо в миску с охлажденной минеральной водой для освежающего и тонизирующего эффекта.
Маскировка несвежих волос: если времени на мытье головы нет, можно использовать кукурузный крахмал, который быстро впитает лишний жир у корней волос или просто подсушить их феном для освежения внешнего вида.
Отбеливание зубов: простое средство из соды и лимонного сока поможет сделать зубы белее. Однако следует помнить, что слишком частое использование этого средства может повредить эмаль зубов.
Устранение темных кругов под глазами и увеличение объема ресниц: помада розового оттенка поможет скрыть темные круги под глазами, а немного пудры на ресницах перед тушью придаст им дополнительный объем.
Автозагар: чтобы создать эффект загара, можно использовать настойку грецкого ореха или добавить шиммер в средство для загара для дополнительного сияния кожи.