Бьюти-блогер назвала топ антитрендов маникюра 2024 года: розовый, френч и неон

Владелица салона красоты и бьюти-блогер Рия Горбунова перечислила вышедшие из моды дизайны маникюра.
Специалист не советует модницам делать традиционный френч, который представляет собой ноготь с белым полумесяцем на конце. Она рекомендует обратить внимание на минималистичные короткие ногти и бордовый цвет.
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Призывает эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" отказаться и от цветочного дизайна, так как такое оформление было модным 15 лет назад. Сейчас на смену ему пришёл сдержанный и лаконичный дизайн. Цветы, по её словам, будут в тренде в 2024 году, однако они должны быть изящными и неброскими.
Ушли в прошлое, по мнению Горбуновой, мерцающая втирка и неоновые цвета. Горбунова советет заменить их на перламутр и хромированную пудру.
Не стоит, по словам бьюти блогера, увекаться розовым цветом в стиле Барби. Отдавать предпочтение лучше кремовым и нежно-розовым оттенкам.