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Бьюти-блогер назвала топ антитрендов маникюра 2024 года: розовый, френч и неон

Бьюти-блогер объяснила, какой маникюр выглядит устаревшим в 2024 году

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Владелица салона красоты и бьюти-блогер Рия Горбунова перечислила вышедшие из моды дизайны маникюра.

Бьюти-блогер объяснила, какой маникюр выглядит устаревшим в 2024 году
Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Специалист не советует модницам делать традиционный френч, который представляет собой ноготь с белым полумесяцем на конце. Она рекомендует обратить внимание на минималистичные короткие ногти и бордовый цвет.

Ранее сообщалось, как сберечь свой маникюр во время уборки.

Призывает эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" отказаться и от цветочного дизайна, так как такое оформление было модным 15 лет назад. Сейчас на смену ему пришёл сдержанный и лаконичный дизайн. Цветы, по её словам, будут в тренде в 2024 году, однако они должны быть изящными и неброскими.

Ушли в прошлое, по мнению Горбуновой, мерцающая втирка и неоновые цвета. Горбунова советет заменить их на перламутр и хромированную пудру.

Не стоит, по словам бьюти блогера, увекаться розовым цветом в стиле Барби. Отдавать предпочтение лучше кремовым и нежно-розовым оттенкам.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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