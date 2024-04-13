Защита маникюра: как сохранить руки красивыми во время уборки

Как оберегать свой маникюр во время уборки

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поддерживая чистоту в доме, мы часто сталкиваемся с проблемами, такими как откалывание лака с ногтей и шелушение кожи на руках. Для защиты наших рук и маникюра во время уборки существуют специальные методы.

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Большинство людей предпочитают убираться без перчаток из-за ощущений, но это может привести к сушке и разъеданию кожи рук из-за спирта, содержащегося в чистящих средствах. Поэтому рекомендуется использовать перчатки во время уборки для защиты рук и маникюра.

Прежде чем начать уборку, подготовьте руки, нанеся на них масло и крем. Затем наденьте хлопчатобумажные перчатки и поверх них кухонные резиновые. Это создаст эффект парной бани для рук, способствуя увлажнению и питанию кожи.

После завершения уборки также важно продолжать ухаживать за кожей рук. Рекомендуется использовать увлажняющий крем и периодически делать термомаску на ночь, а также носить перчатки в холодную погоду, чтобы предотвратить обезвоживание кожи.

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