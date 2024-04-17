Утренняя тренировка без выхода из постели: эффективные упражнения для формы и бодрости

Как достигнуть идеальной формы, не выходя из постели

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для поддержания веса или достижения формы можно воспользоваться даже временем отдыха в постели. Ваше тело сжигает калории, даже когда вы просто лежите. Можно заметно увеличить этот процесс, добавив действий во время отдыха.

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Например, час чтения может потратить от 100 до 140 калорий, а ведение дневника увеличит это число до 170 калорий. Приятная медленная гимнастика может превратить отдых в небольшую тренировку. Примите удобную позу, вытянитесь и, начиная с пальцев ног, напрягайте и расслабляйте каждую часть тела по 10 раз. Это поможет уснуть или, наоборот, взбодрить организм и ускорить похудение.

Кроме того, можно выполнить несколько простых упражнений прямо в постели. Например, вращение стопами, вращение коленями, вращение руками и плечами, алфавит и упражнение "Супермен" и "Счастливый ребенок". Эти упражнения помогут не только сжечь лишние калории, но и улучшить тонус мышц и общее самочувствие.





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