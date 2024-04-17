Тайные правила ухода за окрашенными волосами: что умалчивают стилисты

Техники тщательного ухода за окрашенными волосами, о которых молчат стилисты

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Окрашенные волосы требуют особого ухода, что всегда подчеркивается опытными стилистами во время процедуры окрашивания. Однако существуют детали, которые мастер может упустить, что впоследствии может потребовать дополнительных коррекций цвета.

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Включение красителя в шампунь может быть необходимо для определенных оттенков, чтобы сохранить яркость и насыщенность цвета. Например, для любительниц платинового блонда рекомендуется добавить пигментированное средство-тонер в ежедневный шампунь или бальзам, чтобы продлить стойкость цвета. Важно подобрать тон, наиболее подходящий для вашего оттенка.

Не следует часто мыть голову, даже при использовании специальных средств. Частое мытье может привести к быстрой потере пигмента. Оптимальная частота — не более трех раз в неделю.

Желательно избегать хлорированной и соленой воды. Хотя посещение бассейна и моря не исключается, рекомендуется использовать плотную шапочку в бассейне и смывать волосы после контакта с морской водой. При возможности избегайте погружения головы, чтобы избежать зеленоватого оттенка, который может приобрести волосы.

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