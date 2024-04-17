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Тайные правила ухода за окрашенными волосами: что умалчивают стилисты

Техники тщательного ухода за окрашенными волосами, о которых молчат стилисты

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Окрашенные волосы требуют особого ухода, что всегда подчеркивается опытными стилистами во время процедуры окрашивания. Однако существуют детали, которые мастер может упустить, что впоследствии может потребовать дополнительных коррекций цвета.

Техники тщательного ухода за окрашенными волосами, о которых молчат стилисты
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Включение красителя в шампунь может быть необходимо для определенных оттенков, чтобы сохранить яркость и насыщенность цвета. Например, для любительниц платинового блонда рекомендуется добавить пигментированное средство-тонер в ежедневный шампунь или бальзам, чтобы продлить стойкость цвета. Важно подобрать тон, наиболее подходящий для вашего оттенка.

Не следует часто мыть голову, даже при использовании специальных средств. Частое мытье может привести к быстрой потере пигмента. Оптимальная частота — не более трех раз в неделю.

Желательно избегать хлорированной и соленой воды. Хотя посещение бассейна и моря не исключается, рекомендуется использовать плотную шапочку в бассейне и смывать волосы после контакта с морской водой. При возможности избегайте погружения головы, чтобы избежать зеленоватого оттенка, который может приобрести волосы.

7 СЕКРЕТОВ УХОДА ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ: как сохранить цвет и здоровье волос
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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