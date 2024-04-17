Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые усомнились в теории Дарвина: предок человека — не обезьяна
Вице-президент ЕК Шефчович: энергокризис обошёлся Европе в €1 трлн
Эксперты рассказали, сколько кот проживет без еды и воды
Илья Резник поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем, несмотря на разрыв отношений
Как сварить морковь на салаты, потратив на это всего 5 минут
Mercedes отказывается от идеи EQS с дополнительным бензиновым двигателем
Экспертные советы по выбору страхового полиса для ипотечного кредита
Разведение ног в тренажере — одно из самых популярных упражнений у девушек
Медикфорум: свекольный сок поможет при гипертонии
Пять проверенных способов отличить оригинальную косметику от подделки

Пять принципов, которые помогут вам различить подлинную косметику от подделок

2:20
Моя семья » Красота и стиль

На интернет-торговых площадках можно найти любимые косметические продукты по очень привлекательным ценам: кремы или палетки теней, которые обещают экономию в два-три раза по сравнению с ценой в магазине, могут казаться привлекательными. Однако риск приобрести подделку велик. Даже в крупных сетевых магазинах не всегда проводят тщательную проверку поставщиков.

Пять принципов, которые помогут вам различить подлинную косметику от подделок
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Чтобы избежать приобретения опасных подделок, важно знать несколько правил, которые помогут отличить оригинальные товары от фальшивых.

Статистика показывает, что чаще всего подделывают парфюмерию, декоративную косметику и средства для волос. Эти продукты требуют более тщательной проверки, чем натуральная и минеральная косметика.

Помните, что ни один законный продавец не будет продавать товар по цене ниже оптовой. Поэтому перед приобретением продукта стоит проверить его цену на официальном сайте производителя: даже при наличии скидок цена не должна быть в два или три раза ниже обычной.

Оригинальная косметика на маркетплейсах часто сопровождается документацией в описании товара. Если такой информации нет, можно запросить у продавца сертификаты соответствия.

При распаковке продукта обратите внимание на упаковку: качественные товары поставляются в плотных брендированных коробках или тубах. Швы на упаковке должны быть аккуратными, а заклеивание верхней пленки — почти незаметным. Попробуйте потрясти коробку: флакон должен быть неподвижным.

На нижней части коробки оригинальных средств можно найти батч-код, который содержит информацию о дате производства и сроке годности. Этот код можно расшифровать на специальных сайтах.

Также стоит обратить внимание на наличие серийного номера и штрих-кода на внутренней стороне упаковки или на самом товаре. Числа, указанные в штрих-коде, могут дать представление о стране-производителе, компании-изготовителе и коде товара.

При первом использовании обратите внимание на запах и текстуру продукта: в качественной косметике не должно быть посторонних запахов или примесей.

Подделки! Как отличить оригинал от подделки? Dior, MAC, Lancome, theBalm, Loreal
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
Пять принципов, которые помогут вам различить подлинную косметику от подделок
Как сварить морковь на салаты, потратив на это всего 5 минут
Mercedes отказывается от идеи EQS с дополнительным бензиновым двигателем
Экспертные советы по выбору страхового полиса для ипотечного кредита
Разведение ног в тренажере — одно из самых популярных упражнений у девушек
Медикфорум: свекольный сок поможет при гипертонии
С этими растениями будет дружить лук
Где по закону можно зарегистрировать новорожденного ребенка - у матери или отца?
Россияне отдыхают за границей из-за дороговизны курортов в России
В Забайкалье начнут страховать жизнь и здоровье охотников-инспекторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников