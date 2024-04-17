Пять проверенных способов отличить оригинальную косметику от подделки

Пять принципов, которые помогут вам различить подлинную косметику от подделок

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На интернет-торговых площадках можно найти любимые косметические продукты по очень привлекательным ценам: кремы или палетки теней, которые обещают экономию в два-три раза по сравнению с ценой в магазине, могут казаться привлекательными. Однако риск приобрести подделку велик. Даже в крупных сетевых магазинах не всегда проводят тщательную проверку поставщиков.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Чтобы избежать приобретения опасных подделок, важно знать несколько правил, которые помогут отличить оригинальные товары от фальшивых.

Статистика показывает, что чаще всего подделывают парфюмерию, декоративную косметику и средства для волос. Эти продукты требуют более тщательной проверки, чем натуральная и минеральная косметика.

Помните, что ни один законный продавец не будет продавать товар по цене ниже оптовой. Поэтому перед приобретением продукта стоит проверить его цену на официальном сайте производителя: даже при наличии скидок цена не должна быть в два или три раза ниже обычной.

Оригинальная косметика на маркетплейсах часто сопровождается документацией в описании товара. Если такой информации нет, можно запросить у продавца сертификаты соответствия.

При распаковке продукта обратите внимание на упаковку: качественные товары поставляются в плотных брендированных коробках или тубах. Швы на упаковке должны быть аккуратными, а заклеивание верхней пленки — почти незаметным. Попробуйте потрясти коробку: флакон должен быть неподвижным.

На нижней части коробки оригинальных средств можно найти батч-код, который содержит информацию о дате производства и сроке годности. Этот код можно расшифровать на специальных сайтах.

Также стоит обратить внимание на наличие серийного номера и штрих-кода на внутренней стороне упаковки или на самом товаре. Числа, указанные в штрих-коде, могут дать представление о стране-производителе, компании-изготовителе и коде товара.

При первом использовании обратите внимание на запах и текстуру продукта: в качественной косметике не должно быть посторонних запахов или примесей.

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