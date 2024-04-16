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Идеальный бьюти-арсенал: четыре средства для домашнего ухода, заменяющие косметолога

Четыре продукта для домашнего ухода, которые заменят поход к косметологу

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Посещение косметолога может стать дорогим удовольствием, особенно если нужно обращаться регулярно. Но заменить регулярные визиты к профессионалам можно, подбирая свой набор средств для домашнего ухода. Вот некоторые из основных продуктов, которые могут стать вашими верными помощниками в уходе за кожей.

Четыре продукта для домашнего ухода, которые заменят поход к косметологу
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Домашний пилинг: косметологи предлагают разнообразные пилинги, но если у вас нет серьезных проблем с кожей, то домашние варианты вполне подойдут. Энзимные пилинги и пилинги-скатки не только не навредят коже, но и помогут ей в осенне-зимний период.

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз: уход за кожей вокруг глаз становится важным после 25 лет. Подберите питательный крем и регулярно очищайте область вокруг глаз мицеллярной водой для максимального эффекта.

Глиняные маски: для тех, кто страдает от воспалений и проблемного цвета лица, глиняные маски могут стать спасением. Подобрав подходящий вид глины, вы сможете улучшить состояние кожи, следуя инструкциям.

Правильный крем для лица: важно подобрать крем, соответствующий вашему типу кожи и ее потребностям. Обсудите это с косметологом, чтобы затем самостоятельно выбирать подходящие средства для ухода за кожей.

5 ПРАВИЛ ДОМАШНЕГО УХОДА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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