Смузи: идеальный завтрак или скрытые ловушки

Насколько действительно полезны смузи, как мы обычно предполагаем

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Смузи стали настоящим трендом в здоровом питании за последние годы. Многие считают их идеальным завтраком: легким, сытным и сбалансированным. Они богаты витаминами и минералами, дают энергию, а также удобны для употребления в дороге. Однако, как и у любого модного тренда, есть и обратная сторона: смузи не всегда являются полезным продуктом.

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Во-первых, они часто содержат много фруктов и ягод, что означает высокую долю глюкозы, что может вызвать скачок сахара и инсулина в крови из-за быстрого усвоения глюкозы. Диетологи подчеркивают важность сбалансированного завтрака, включающего белки, жиры и углеводы, которых в смузи часто недостаточно. Это может привести к ощущению голода после приема пищи и желанию перекусить сладким.

Кроме того, наш мозг не всегда воспринимает жидкую пищу как полноценный прием пищи, что может привести к употреблению слишком многих калорий. Еще один недостаток смузи — снижение ферментной активности желудка из-за уже измельченных фруктов и ягод.

Для любителей смузи важно придерживаться нескольких правил. Используйте в смузи не только фрукты и ягоды, но и зеленые овощи и травы, которые богаты полезными веществами. Избегайте добавления лишнего сахара, предпочитая натуральные ингредиенты, такие как авокадо, орехи и натуральное молоко. Не употребляйте смузи слишком часто, а также не делайте его основным приемом пищи, а скорее добавьте его в рамки сбалансированного рациона.

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