Макияж 2024: офисная сирена и жена мафиози — два полярных тренда

Макияж для офиса и мафиозных королев: все о популярных трендах

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня в мире макияжа можно выбрать, кем быть — офисной сиреной или женой мафиози. Первый тренд, вдохновленный образом Жизель Бундхен из "Дьявол носит Prada", включает в себя узкие юбки, высокие каблуки, гладкие укладки и блеск на губах. Модные образы от Gucci и Miu Miu также диктуют свои правила.

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Второй тренд — макияж жены мафиози, основанный на матовой коже без сияния. Для этого используют плотную тональную основу с бархатным финишем, контуринг для создания острых скул, золотистый бронзер для подчеркивания контуров лица. Акцент делается на глазах с помощью черного карандаша, темных оттенков палетки и объемной туши. Для губ предпочтительны коричневый контур с блеском или красная, вишневая матовая помада.

Для вдохновения на образ жены мафиози стоит обратиться к фильмам "Казино", "Афера по-американски", "Лицо со шрамом" и сериалу "Клан Сопрано", которые вдохновили на развитие этой эстетики.

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